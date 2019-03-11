السعودية اليوم / المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن يلتقي مسؤولًا في "الأونروا"



عمان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

التقى المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان اليوم، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن محمد عبدي أدار.

وبُحث خلال اللقاء آلية العمل المشترك بما يخدم مجتمع اللاجئين، بالإضافة إلى بحث سير برنامج عمل الوكالة في الأردن.

وتطرق الطرفان إلى الأزمة المالية التي مرت بها الوكالة وتداعياتها، التي أثرت على مجتمع اللاجئين في المخيمات، والبرامج التي تقدمها الوكالة.

// انتهى //

16:28ت م

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