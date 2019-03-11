السعودية اليوم / رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية يلتقي السفير الإيطالي



طرابلس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوشينو، وذلك بالمقر الجديد للمفوضية في مدينة طرابلس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومدى الصعوبات التي تواجه عملها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات لتعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين البلدين.

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16:26ت م

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