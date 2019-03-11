السعودية اليوم / وكيل إمارة مكة المكرمة يُناقش تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة



جدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، بمقر الإمارة في جدة اجتماعًا ، نوقش خلاله سُبل التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة ، بحضور وكيل وزارة الصحة للالتزام المهندس عبدالله النعيم ، وممثلين عن الغرف التجارية بالمنطقة ، وعدد من قيادات الصحة ورجال الأعمال.

وتخلل الاجتماع طرح الرؤى والأفكار الهادفة لتحقيق التنمية الصحية بشقيها الخيرية والاستثمارية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الصحية وسُبل تذليلها بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع في نهايته ، آليات تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية الهادف لتمكين القطاع الصحي غير الربحي ، للمساهمة الفعّالة في مواجهة التحديات الصحية لتقديم الخدمات الصحية عبر عِدة مسارات من أبرزها ، تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي ، وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين ، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية ، وتشجيع التوسع فيها ، وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.

// انتهى //

16:20ت م

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