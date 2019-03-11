السعودية اليوم / أمير نجران يستعرض دراسة هيكلة الوظائف والموظفين بديوان الإمارة



نجران 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، نتائج دراسة هيكلة الوظائف والموظفين بديوان إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، التي أعدها خبراء إداريون، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة.

ولدى استقبال سموه رئيس فريق الدراسة الدكتور فيصل بن عبدالله البواردي، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالإمارة مالك بن ناصر خديش، أكد سموه أهمية تطبيق وتنفيذ الدراسة، في تعزيز الخدمات المقدمة للمنطقة وللمواطنين والمقيمين، وتهيئة بيئة عملية تتناسب مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دورها في توزيع الكوادر بين الإدارات والوحدات، وإنصاف الموظفين والموظفات، وصون حقوقهم، وضمان أداء ما عليهم من واجبات.

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16:20ت م

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