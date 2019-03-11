السعودية اليوم / أمير نجران : الحد الجنوبي قدم للعالم نموذجًا استثنائيًّا عسكريًا ومدنيًا



نجران 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن الحد الجنوبي قدّم للعالم نموذجًا استثنائيًا عسكريًا ومدنيًا، وعلى مستوى المؤسسات والمجتمع، وأبرز ملامح ذلك استمرار التعليم رغم كل الظروف، في ظل ثبات الجنود البواسل، وصمود الأهالي، وعزم رجال وسيدات التعليم.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبدالله قرّان الغامدي، يرافقه مديري التعليم بالمناطق الجنوبية وهم مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي الحكمي، ومدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، ومدير تعليم سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومدير تعليم ظهران الجنوبي سعيد بن هباش الوادعي، ومدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالدعم السخي والعناية الكريمة الذي يلقاه التعليم من القيادة الرشيدة, التي تجلت بوضوح في أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمين على التعليم في رعاية أبناء وبنات الوطن.

من جهته، أوضح مدير مركز الدعم لإدارات تعليم الحد الجنوبي أنه لم تسجل لدى إدارات تعليم المناطق الجنوبية حالات تسرب استثنائية، وأن ذلك أثار لدى الكثير من الوفود الأجنبية الاستغراب من استمرار التعليم والتزام الطلاب والطالبات مع هذه الظروف.

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16:16ت م

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