السعودية اليوم / الدفاع المدني بخليص ينفذ فرضية لحريق داخل مخيم "درب الأنبياء"



مكة المكرمة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة خليص اليوم, تجربة فرضية حريق داخل مخيم "درب الأنبياء" لخدمة ضيوف الرحمن, بمدينة غران والواقع على طريق مكة - المدينة السريع, بمتابعة وإشراف من محافظ خليص المشرف العام على المبادرة الدكتور فيصل بن غازي الحازمي, وذلك لمعرفة جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية, وكذلك لتوحيد الجهود والاستعداد لأي حالات طارئة قد يحدث لا سمح الله, والتعرف على أبرز المعوقات والعمل على معالجتها.

وشارك في التجربة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف من إدارة الدفاع المدني بخليص, وكذلك باصات من شركة حافل, بالإضافة إلى المعدات المساندة من البلدية والفرق الإسعافية من الهلال الأحمر, ومستشفى خليص العام, ومكتب تعليم خليص, وبتواجد دوريات شرطة المحافظة, وأمن الطرق, والمرور, ومكتب البيئة والمياه والزراعة بخليص, ومجموعة من الفرق التطوعية, كما جرى توفير معدات ثقيلة من وزارة النقل والمواصلات, حيث جرى توجيه جميع فرق الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً حسب اختصاصه.

ونتج عن الفرضية حسب الخطة الموضوعة وقوع ٦ إصابات جرى نقلها إلى مستشفى خليص العام, حيث استكملت الفرضية هناك وجرى التعامل معها طبياً وفق خطة طوارئ فرضية نفذها المستشفى.

// انتهى //

15:29ت م

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