

الدمام 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

تنظم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الهندسة غدًا الثلاثاء، ملتقى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في نسخته الأولى والمعرض المصاحب، تحت شعار (التدريب في الطاقة المتجددة احتياجٌ وطني ) وذلك لمدة يومين في مقر كلية الهندسة بالجامعة في الدمام.

وأوضح وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد العمري، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين المتخصصين والخبراء في مجالات الطاقة المتجددة، وتأهيل الكوادر لسوق العمل، والتواصل مع المستثمرين والمحترفين من كبار الشخصيات.

وأِشار إلى أن الملتقى يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتعلقة بإنتاج الطاقة وتوزيعها وإمكانية تعظيم الخدمات المتعلقة بإمدادها، وضمان حصول الجميع عليها بتكلفة ميسورة وفق الآليات والأساليب الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأضاف وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحث العلمي بأن الكلية تسعى من خلال الملتقى إلى دعم الخطط التعليمية والتدريبية على مستوى الجامعة وإنشاء رؤية حديثة للتعاون المشترك والشراكة البحثية والمجتمعية، والتمويل المستمر والدعم المؤثر لحاضنات أعمال منتجة للطاقات المتجددة وتطوير تطبيقاتها، والمساهمة في استمرارية عجلة البحث العلمي التطبيقي للتنمية.

ولفت العمري إلى أن رؤية المملكة 2030 تطمح لتنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات وصناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوفير الفرص الوظيفية وتعظيم أبحاث الطاقة الشمسية وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزيادة توليد الطاقة الكهربائية وتوطين الاختبارات الموثوقية للألواح الشمسية الكهروضوئية، ارتكازًا على مبادرة الملك سلمان لتطوير الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى منها، منوها إلى أن برنامج التحول الوطني 2020م مؤكدًا على بناء القدرات والإمكانات اللازمة وتأسيس البنية التحتية المثلى لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها .

//انتهى//

15:07ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم غدًا الملتقى الأول للطاقة الشمسية والرياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.