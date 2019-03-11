السعودية اليوم / مركز "الشقيري" .. سلة الفواكه والنباتات العطرية في جازان



الشقيري 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

حافظ المزارعون في مركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد في منطقة جازان على الزراعة بوصفها عشقًا ومصدرًا للرزق ورثوه عن آبائهم، فوهبوها إخلاصًا وجهدًا ، فأينعت الأرض جمالًا ، وأطلّ المركز على المكان كأحد أبرز المواقع الزراعية في المنطقة، مزدهرًا بمساحاته الخضراء ، وموقعه المتميز على مجرى وادي ضمد ، وقراه المهرولة للنمو والتطور .

ويتبع لمركز الشقيري 42 قرية منها قرى الحمى والمشوّف وجريبة وخميعة والجهو والقائم والحرجة ومختارة ، فيما يزيد عدد سكان المركز عن 25.000 نسمة ، ويضم أكثر من 15 مدرسة وروضة للبنين والبنات ، إلى جانب أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية ، وفروع للإدارات الحكومية .

وتحتل أشجار الموز والباباي " العنبرود " مساحات شاسعة من مزارع الشقيري ، فتشكل مع الحبحب أبرز منتجات الفواكه المزروعة بمركز الشقيري ، التي تعد مصدرًا مهمًا للأسواق التجارية بمنطقة جازان .

ويلفت نظر الزائر لمزارع الشقيري رائحة النباتات العطرية التي يفوح شذاها من تلك المزارع فمن الخطور والشيح والبعيثران والنرجس ، إلى نبات النعناع والحبق ذي الجودة العالية ، والمشهور محليًا بـ"نعناع الشقيري" و"حبق الشقيري" ، اللذين يسيطران على أسواق منطقة جازان .

وتجولت عدسة " واس " في مزارع الشقيري ، لتلتقط صورًا لثمار الموز والباباي ، فبدت تلك الثمار المتدلية تسرّ الناظرين بطلعها وثمارها التي تنتظر موسم الحصاد الآت ، فيما شكلت النباتات العطرية واحة غنّاء بألوانها ومنظرها البهيّ ، حيث يشرع العُمال في حصاد يومي ، لتنطلق في رحلة يومية لأسواق جازان .

// انتهى //

15:06ت م

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