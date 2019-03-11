السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يستعرض خطوات إنشاء مركز البيانات لإمارة المنطقة



جدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، اجتماعاً جرى خلاله استعراض خطوات إنشاء مركز البيانات الضخمة التابع لإمارة المنطقة ، الذي تنفذه جامعة جدة ، ويهدف إلى دعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية بالمنطقة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، ومعالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، على عرضٍ عن خطوات تنفيذ المشروع ، والأهداف المُناطة بمركز البيانات الضخمة الرامية لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي من شأنها خدمة المنطقة في كافة الجوانب التنموية ، وكذلك رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

وبحسب العرض ، فإن المركز يوفر تقنية متقدمة لتوفير الاستفادة المُثلى من البيانات عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها ، لرفع جودة الحياة ، وإدارة المخاطر ومتابعة البنى التحتية ، وتعزيز الهوية من خلال تبادل المعلومات بين الإمارة والقطاعات الخدمية والمستفيدين وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.

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14:56ت م

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