

تونس 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أعلنت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ، أن تعفن جرثومي استشفائي كان وراء وفاة الـ 11 رضيعًا بأحد مستشفيات العاصمة تونس السبت الماضي، نافية في الوقت ذاته أن يكون السبب وراء حالات الوفاة هو استعمال دواء فاسد أو منتهي الصلاحية .

ورجحت في ندوة صحفية عقدتها اليوم لعرض النتائج الأولية حول أسباب الحادثة التي أدت لاستقالة وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف، أن تكون أسباب التعفن تسرب الهواء في القسم أو معدات العمل أو أوساخ بأيدي العاملين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة وسيتم بعد الكشف عن نتائجها محاسبة كل المقصرين .

وأكدت بالشيخ وجود حالة وفاة أخرى بسبب التعفن في نفس القسم، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 12 رضيعًا .

// انتهى //

14:45ت م

0115





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزيرة الصحة التونسية بالنيابة : تعفن جرثومي استشفائي كان وراء وفاة الـ 11 رضيعًا وليس استعمال دواء فاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.