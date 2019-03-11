السعودية اليوم / وزير التعليم يستقبل السفير الألماني لدى المملكة



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم, السفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، ومناقشة سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.

// انتهى //

14:43ت م

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