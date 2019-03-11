انت الان تتابع تفاصيل خبر موقف محرج.. محمد عبده يعجز عن قراءة كلمات أغنيته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - تعرّض الفنان السعودي، محمد عبده، لموقف محرج خلال آخر حفلاته في السعودية، أثناء تقديمه إحدى أغانيه الجديدة؛ بعد أن عجز عن قراءة كلماتها.

وأظهر مقطع فيديو عبده وهو يغني وأمامه نوتة بها الكلمات، وأثناء تقديمه الوصلة الغنائية أدخل على الأغنية عبارة "ما أقدر أقرأ" بنفس اللحن الذي يغنّي به، وذلك بعد عجزه عن قراءة الكلمات.

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وضجّت القاعة بالضحك والتصفيق الحار، في حين أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة بديهته في تلافي الموقف المحرج.