انت الان تتابع تفاصيل خبر الخطوط التركية تنقل رحلاتها بالكامل إلى مطار إسطنبول الجديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - أعلنت شركة الطيران التركية، اليوم الاثنين، نقل رحلاتها الجوية بالكامل من مطار "أتاتورك" إلى مطار إسطنبول الجديد، في السادس من أبريل القادم.

وذكرت الخطوط الجوية التركية، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن عملية نقل رحلاتها إلى المطار الجديد انطلقت ابتداء من اليوم، وفقاً لوكالة الأناضول.

وستنتهي رحلات الشركة في مطار أتاتورك في الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي من يوم 6 أبريل.

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في حين ستنطلق هذه الرحلات من مطار إسطنبول في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 غرينتش) من نفس اليوم.

وفي أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطار إسطنبول الجديد، الذي يعد أحد أكبر المطارات في العالم، والبالغة مساحته 76.5 مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يبدأ مطار إسطنبول الجديد الدخول حيز التشغيل الكامل في السابع من أبريل.

وانطلق عدد قليل من الرحلات الجوية من المطار وإليه، منذ أكتوبر الماضي، عند افتتاحه من قبل أردوغان.