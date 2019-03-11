السعودية | وزير الإعلام يتسلم جائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لحج 1439هـ

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تسلم معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة جائزة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لأفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج 1439هـ التي فاز بها مركز التواصل الحكومي عقب التغطية الإعلامية التي قدمها في الحج بالتعاون مع قطاعات وزارة الإعلام وهيئاتها المختلفة.

وأشاد معالي وزير الإعلام في تصريح له بالجهود المتميزة والكبيرة التي قدمتها قطاعات الوزارة وهيئاتها ممثلة في : هيئة وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع خلال موسم الحج الماضي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ووجه معاليه بمضاعفة جهود قطاعات الوزارة وهيئاتها خلال موسم حج العام المقبل للقيام بتغطية إعلامية متميزة تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل التسهيلات لهم من أجل أن يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

ومن جهته ثمن مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث تعاون قطاعات وزارة الإعلام وهيئاتها المختلفة في إنجاح موسم الحج الماضي من خلال تغطية إعلامية شاملة كان لها الدور الكبير في تحقيق نقلة نوعية في إحداث أصداء إعلامية عالمية واسعة عن الحج.

وتضمنت خطة وزارة الإعلام لتغطية مناسك حج 1439هـ تدشين مركز إعلامي موحد للجهات الحكومية بالحج في منطقة مكة المكرمة، وتصميم هوية بصرية ولفظية للحج تحت بعنوان “العالم في قلب المملكة”، علاوة على إنشاء موقع إلكتروني مخصص للنشر عن أعمال الحج بعنوان “بوابة الحج الإعلامية:‏https://hajj.media.gov.sa”، نشرت أكثر من 1635 مادة إعلامية، وزارها أكثر 1.3 مليون شخص، وسجل فيها 220 صحفيًا.

وتم خلال موسم حج 1439هـ نشر 6234 مادة إعلامية عبر وسائل الإعلام الدولية عن الحج، بـ 42 لغة بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 514 مليون مشاهدة، ووصلت إلى 107 دول، فيما بلغ عدد المشاهدات على حسابات المركز باللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية 30.5 مليون مشاهدة.

واستضافت وكالة الإعلام الخارجي خلال حج 1439هـ أكثر من 818 إعلاميًا من أكثر من 100 دولة شاركوا في تغطية مناسك الحج وروحانيته بما يتناسب مع مكانته العظيمة، ع لاوة على إبراز جهود المملكة في خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 250 شخصًا من النشيطين في شبكات التواصل الاجتماعي والمؤثرين إيجابًا في الرأي العام العالمي.

كما أطلقت وزارة الإعلام 19 قناة رقمية نشرت 1.5 آلاف مادة إعلامية، حققت أكثر من 89 مليون مشاهدة، وزاد عدد متابعيها عن 92 ألف متابع، وبلغ عدد الجهات المستفيدة 158 جهة، كما المركز الإعلامي الموحد للحج الذي أسهم في إبراز جهود 71 جهة حكومية، من خلال نشر أكثر من 400 مادة إعلامية، و81 لقاءً تلفزيونياً، واستفاد من خدماته 500 صحيفة إلكترونية، و11 صحيفة ورقية، و17 جهة إعلامية، و5 وكالات أنباء.

وأنتجت وزارة الإعلام 1419 مادة إعلامية عن الحج شملت مجموعة من مقاطع الفيديو والقصص الإنسانية المصورة والأخبار المتنوعة عن معالم تاريخية وزمانية ومكانية تخص الحج، وانفو جرافيك وموشن جرافيك، بالإضافة إلى إصدار 58 بياناً صحفياً بثت جميعها عبر 19 قناة إعلامية رقمية وتقليدية، بعدد 62 لغة؛ من بينها : العربية والإنجليزية والأوردو والملاوية والفرنسية والألمانية استطاعت الوصول إلى حوالي 100 دولة، محققة 33 مليون مشاهدة حول العالم.