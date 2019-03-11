السعودية | مدينة الملك سعود الطبية تنعى زميلها المتوفي في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:49 مساءً, 11 مارس 2019 م المناطق - الرياض نعت مدينة الملك سعود الطبية الزميل سعد خلف الشلاحي من قسم الاشعة بالمدينة الطبية حيث كان على متن الطائرة الاثيوبية المنكوبة التي تحطمت وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي امس الاحد .

وقدم منسوبي المدينة أحرى التعازي لذوي الزميل المتوفي سائلين المولى عز وجل لهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون .

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