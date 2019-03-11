شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشترك اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، بمناسبة نجاح تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" الذي أقيم في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية بالمملكة، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك بميدان صامت بالجبيل. واستمع سمو أمير المنطقة الشرقية، إلى إيجاز قدمه اللواء القحطاني عن ما تم من فعاليات خلال التمرين.



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