شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب بتفعيل الرقابة على منتجات الدقيق :"رفع الدعم ليس حلاً" والان نبدء بالتفاصيل

• مطالب بالاستفادة من الكادر النسائي في أعمال مؤسسة الحبوب

ناقش مجلس الشورى ، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1438هـ ، وأكد عضو الشورى محمد العقلا أن رفع الدعم عن منتجات الدقيق ليس حلاً للهدر الغذائي، مطالباً المؤسسة العامة للحبوب بتفعيل آلياتها الرقابية على التجار والمصانع وأن تسعى إلى منع تصدير منتجات الدقيق.

ورأى عضو الشورى د.سعيد الشيخ أهمية أن تتضمن تقارير المؤسسة العامة للحبوب البيانات المالية للشركات التابعة لها والتي تتوجه لخصخصتها مستقبلاً .

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وتساءل عضو الشورى د.معدي آل مذهب : ما هي العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للحبوب في مجال تخصيص المطاحن ؟

وأشار عضو الشورى د.فهد بن جمعه إلى أهمية أن تتلمس المؤسسة فترات الشراء المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الحبوب عالمياً .

وطالبت عضو الشورى د.فردوس الصالح بالاستفادة من الكادر النسائي في أعمال المؤسسة العامة للحبوب .