«هدف» يعتمد 14 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة العاملين

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وقال نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد: إن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يسهم في فتح آفاق واسعة للترقِّي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة أمام منسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دوليًا.
وأكد أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مفتوح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل والطلاب، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الإستراتيجي لـ"هدف" نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.
وتشمل الشهادات شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)، وشهادة مقَيِّم عقاري، وشهادة مقَيّم منشآت اقتصادية معتمد، وشهادة مقَيّم أضرار مركبات معتمد، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، وشهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد (CCNA)، وشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية - المستوى الثالث التأسيسي (CIPD)، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية - المستوى الخامس (CIPD)، وشهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس (MOS)، وشهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، وشهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)، وشهادة محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، وسعيًا لزيادة الشهادات الاحترافية فقد تم مؤخرًا اعتماد 5 شهادات، ستضاف إلى قائمة الشهادات المذكورة، وهي شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد ( CEM )، وشهادة أخصائي قياس وتحقق ( CMVP )، وشهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل من ( CILT )، وشهادة دولية في اللوجستيات والنقل من ( CILT).
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