شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي 22 والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، بأن الاتحاد الهندسي الخليجي يعمل على الارتقاء بالمهندس الخليجي والوصول به إلى العالمية وتعزيز دور الهيئات الهندسية في دول المجلس في تطوير ممارسة المهن الهندسية، مشيرًا إلى أن الاتحاد حقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات وإقامة الملتقيات والمؤتمرات الهندسية والتدريبات العملية المتخصصة التي من شأنها الرفع من المهندس الخليجي مهنيًا وثقافيًا وعلميًا.
وأشار إلى أن الاتحاد الهندسي الخليجي أطلق مبادرة اللجنة الخليجية للمهندسين الخبراء، التي تعد مرجعًا خليجيًا للمعلومات والمشورة الفنية وتقديم الخدمات في جميع التخصصات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع المهندس الخليجي في المشاركة المهنية وتحقيق التنمية المستدامة في المشاريع الهندسية والاستفادة من خبراتهم السابقة.
من جانبه أوضح رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني، أن الملتقى يعد أضخم مناسبة هندسية تنظم في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يشارك فيها العديد من المهندسين من دول المجلس ويتم من خلالها متابعة التطورات الأكاديمية والمهنية في الجانب الهندسي.
وأشار إلى أن الملتقى يعد امتدادًا للجهود العلمية والتخصصية الهندسية التي تهدف إلى تطوير مهارات المنتمين للمجال الهندسي في دول المجلس، مبينًا أن الهيئة السعودية للمهندسين تفخر باستضافة العديد من الخبراء والمهندسين والمختصين إقليمًا وعربيًا ودوليًا، للمشاركة في حدث هو الأبرز من نوعه على أجندة الأحداث الخليجية في مجال الهندسة والصناعة والتكنولوجيا.
وشهد الملتقى عرض فلم وثائقي يحكي مسيرة الاتحاد الهندسي الخليجي التي امتدت لأكثر من 22 عامًا تم خلالها تحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات.
وفي ختام الملتقى كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الفائزين بجائزة الاتحاد الهندسي الخليجي للتميز والإبداع، إضافة إلى تكريم رواد العمل الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، لسموه الكريم هديةً تذكارية.
كما شهد الملتقى توقيع الهيئة السعودية للمهندسين، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الهندسي الخليجي.
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