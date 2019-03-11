شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل مسؤولي المالية والنقد وسوق المال ورؤساء البنوك والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض اليوم، كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية ، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

وفي بداية اللقاء، تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.

وقد أشار خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء إلى ما تتمتع به المملكة، ولله الحمد، من أمن واستقرار، مؤكداً دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، وعدد من المسؤولين.