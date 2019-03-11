شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير عام «الصحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة على المستوى العالمي، وسبل تعزيز مجالات التنسيق ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما حضره، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى المملكة الدكتور إبراهيم جودت، ومدير البرامج والمشاريع في المنظمة الدكتور حسن خالد جابر، ومسؤول التخطيط والتدقيق بالمنظمة زيد الناهي.