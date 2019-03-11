شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتسلّم جائزة أفضل حملة إبداعية لموسم الحج الماضي والان نبدء بالتفاصيل

تسلّم وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة جائزة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لأفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج عام 1439هـ، التي فاز بها مركز التواصل الحكومي في الوزارة.

وأشاد بالجهود المتميزة والكبيرة التي قدمتها قطاعات الوزارة وهيئاتها خلال موسم الحج الماضي، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ووجه وزير الإعلام بمضاعفة الجهود خلال موسم حج هذا العام، لتقديم تغطية إعلامية نوعية متميزة، تواكب الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن، وتلبي التطلعات والطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة.

من جهته، عبّر مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عن سعادته بتعاون كافة القطاعات لإنجاح موسم الحج الماضي، مبيناً أن مركز التواصل الحكومي قد عمل وفق خطة تغطية إعلامية استراتيجية شاملة لموسم حج 1439هـ، حققت نقلة نوعية، أحدثت أصداء عالمية واسعة، من خلال العمل مع شركاء وزارة الإعلام في الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، وأثمرت إنجازات ملموسة في تغطية أعمال الحج على المستوى الدولي والإسلامي والوطني، لافتاً الانتباه إلى أن الخطة تضمنت تصميم هوية بصرية ولفظية موحدة للحج تحت بعنوان: "العالم في قلب المملكة"، التزمت بها جميع الجهات المشاركة.