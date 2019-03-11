فيديو.. مؤتمر السلامة المرورية يستعرض تبادل الخبرات في المجال المروري

2019-03-11

متابعات الخليج 365- نورة الصهيل – الرياض

استعرض اللواء محمد البسامي خلال تدشين مؤتمر السلامة المرورية بالرياض أفضل التقنيات العالمية والتي يتم من خلالها تحقيق أفضل معايير السلامة والأمن المروري، تحقيقا لتطلعات رؤية 2030.

وكان مؤتمر السلامة المرورية 2019 قد انطلق في الرياض صباح اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ويستمر لمدة ٣ أيام.

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ويهدف المؤتمر إلى تعزيز السلامة المرورية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ومن هذا المنطلق وتماشيًا مع رؤية 2030؛ حيث تطلق الإدارة العامة للمرور المؤتمر وفق ركائز رؤية 2030، والتي تتمثل في مـجـتمـع حيــوي، متمثل بأهمية الأنظمة والقوانين المرورية وتطبيقها.

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ومن ضمن أهداف المؤتمر أيضا تعزيز مبدأ السلامة المرورية، والمساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطر، ورفع مستوى الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وتبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية.