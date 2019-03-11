- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. مؤتمر السلامة المرورية يستعرض تبادل الخبرات في المجال المروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مؤتمر السلامة المرورية يستعرض تبادل الخبرات في المجال المروري
متابعات الخليج 365- نورة الصهيل – الرياض
استعرض اللواء محمد البسامي خلال تدشين مؤتمر السلامة المرورية بالرياض أفضل التقنيات العالمية والتي يتم من خلالها تحقيق أفضل معايير السلامة والأمن المروري، تحقيقا لتطلعات رؤية 2030.
وكان مؤتمر السلامة المرورية 2019 قد انطلق في الرياض صباح اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ويستمر لمدة ٣ أيام.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز السلامة المرورية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ومن هذا المنطلق وتماشيًا مع رؤية 2030؛ حيث تطلق الإدارة العامة للمرور المؤتمر وفق ركائز رؤية 2030، والتي تتمثل في مـجـتمـع حيــوي، متمثل بأهمية الأنظمة والقوانين المرورية وتطبيقها.
ومن ضمن أهداف المؤتمر أيضا تعزيز مبدأ السلامة المرورية، والمساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطر، ورفع مستوى الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وتبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مؤتمر السلامة المرورية يستعرض تبادل الخبرات في المجال المروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.