تجاوبًا مع توجيه الأمير محمد بن سلمان .. #تعليم_الرياض_يدرب_الصينية

2019-03-11

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض مبادرتها الأولى على مستوى المملكة، لدورات تدريب اللغة الصينية للبنين والبنات في أندية الحي ومراكز الحي المتعلم في الفترة (3 رجب حتى 28 رجب 1440 هـ، الموافق 10 مارس حتى 4 أبريل 2019م)، بحضور المدير العام حمد بن ناصر الوهيبي ومساعده للشؤون التعليمية عبد الله بن سعد الغنام، وعدد من المشرفين والإداريين والإعلاميين.

وتصدّر وسم (#تعليم_الرياض_يدرب_الصينية) ووسم (#教育_利雅得_教学_中文) شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تزامنًا مع انطلاق الدورات، وشهدا تفاعلًا من المجتمع التعليمي والتربوي، باعتبارها مبادرة وخطوة إيجابية قبيل إدراج اللغة الصينية في مناهجنا.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الدورات جاءت انطلاقًا من الرؤية الإستراتيجية الحكيمة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لإدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية، وتفاعل معها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي أكّد أن “الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر، إضافة إلى لغتها الأم، وحان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج ليكون تعليمنا مواكبًا لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الإستراتيجية للمملكة”.

وأضاف الوهيبي أن المجتمع شغوف ومستجيب لدعوة القيادة للتعامل مع اللغة الصينية والأخذ بجدية في العمل على التهيئة لهذا المجتمع لتقبلها، ودخولها مادة يتعلمها الطلاب ليكتسبوا منها معرفة مهمة جدًا ولكي ننفتح على مجتمع نحن في حاجة للانفتاح عليه والتعرف على ما لديه من ثقافة ومعرفة، إضافة إلى ما لديه من صناعات نحن في أمس الحاجة إلى أن نستفيد منها في تطور هذا الوطن بقيادة أبنائه.

أكد الوهيبي حرص الإدارة أن يكون المدرب أحد الطلاب السعوديين الخريجين في بكالوريوس اللغة الصينية حتى يستطيع التعامل مع المتدربين بشكل مباشر، يسألهم ويتجاوبون معه، ونتوقع مستقبلًا أن يكون أبناؤنا أكثر حرصًا وإقبالًا في التعلم الذاتي وأيضًا في الالتحاق بدورات متعددة, مشددًا على أن إدارة تعليم الرياض لن تتوانى في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لكل ما يسهم في تقدم التعليم في المملكة، حتى تحقق رؤية ولي العهد في أن يصبح تعليمنا ضمن أفضل 30 إلى 20 نظامًا تعليميًا على مستوى العالم، داعيًا الله – عز وجل – أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يجعلهما ذخرًا وعونًا للوطن والمواطن.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أعلنت في وقت سابق بدءَ التسجيل في دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية، بمعدل يومين في الأسبوع، في أندية مدارس الحي في الرياض ومراكز الحي المتعلم.