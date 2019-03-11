شكرا لقرائتكم الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-11 الصندوق العقاري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المستفيدين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن الصندوق العقاري عن توفير خدمة جديدة للمستفيدين، تتمثل في تيسير الاطلاع على الجهات المشاركة. وأوضح في تغريدة عبر “تويتر”، “أنه تيسيراً لحصولهم على القرض العقاري، يمكنكم الاطلاع على الجهات المشاركة عبر الرابط التالي : (هنا).

وأضاف الصندوق العقاري أنه تم إتاحة ساعات عمل إضافية يوم السبت لعدد من البنوك لخدمة مستفيدي برنامج القرض العقاري









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