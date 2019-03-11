شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-11 الملك سلمان يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة على المستوى العالمي، وسبل تعزيز مجالات التنسيق ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما حضره، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى المملكة الدكتور إبراهيم جودت، ومدير البرامج والمشاريع في المنظمة الدكتور حسن خالد جابر، ومسؤول التخطيط والتدقيق بالمنظمة زيد الناهي.









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