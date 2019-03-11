الان تتابع “هدف” يعتمد 14 شهادة مهنية احترافية لتوفير فرص التوظيف للكفاءات الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دعم 14 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وقال نائب المدير العام للصندوق لقطاع دعم التدريب، الدكتور جمعة حامد: إن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يسهم في فتح آفاق واسعة للترقِّي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة أمام منسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دوليًا.

وأكد أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مفتوح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل والطلاب، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الإستراتيجي لـ”هدف” نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.

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وتشمل الشهادات شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)، وشهادة مقَيِّم عقاري، وشهادة مقَيّم منشآت اقتصادية معتمد، وشهادة مقَيّم أضرار مركبات معتمد، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، وشهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد (CCNA)، وشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – المستوى الثالث التأسيسي (CIPD)، وشهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – المستوى الخامس (CIPD)، وشهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس (MOS)، وشهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، وشهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)، وشهادة محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، وسعيًا لزيادة الشهادات الاحترافية فقد تم مؤخرًا اعتماد 5 شهادات، ستضاف إلى قائمة الشهادات المذكورة، وهي شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد ( CEM )، وشهادة أخصائي قياس وتحقق ( CMVP )، وشهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل من ( CILT )، وشهادة دولية في اللوجستيات والنقل من ( CILT).

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”. ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقًا للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa، فعلى المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقًا صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.