الان تتابع النيابة العامة ترفع الدعوى الجزائية ضد شخص اعتدى على زوجته واحتجازها والمجاهرة بذلك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكدت مصادر مطلعة قيام النيابة العامة وبناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تحت هشتاق “رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة” بتحريك الدعوى الجزائية ضد المعني في التصوير ومباشرة كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالته إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المحرم شرعا والمجرم نظاما.
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