الان تتابع «التعليم» تمنع الملخصات وتلزم الجميع بالمقررات الدراسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: منعت وزارة التعليم الملخصات التي لا تمثل أداء المعلم التدريسي والتي لوحظ قصورها في تزويد الطالب او الطالبة بالمعارف والمعلومات المرجوه في تحقيق أهداف المادة. Advertisements جاء ذلك في تعميم لتعليم الطائف وجهه لجميع المكاتب والمدارس الحكومية والاهلية بكافة مراحلها (بنين وبنات) حصلت “الخليج 365” على نسخة منه. وتضمن التعميم أنه وبناء على توجيه الوزير فإن الادارة تطالب بالالتزام بالمقررات الدراسية في تدريسها واختبار الطلاب والطالبات ومنع الملخصات. وشدد التعميم على أن مرجعية الطالب أو الطالبة في تعلمه هي الكتب المقرره والتي صممت لتناسب واستعدادات الطلاب والطالبات العمرية والعقلية.

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