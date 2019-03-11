الان تتابع “التعاون الإسلامي” تدعم مشاريع تعليمية في النيجر وأوغندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم مساعدات إنسانية لخمسة مشاريع تعليمية في النيجر وأوغندا.
وتأتي هذه المساعدات تعبيرًا عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي، مع هذه الدول من أجل تقديم الخدمة التعليمية المميزة.
وتضمنت المساعدات تقديم دعم مالي للجامعة الإسلامية في النيجر، وتقديم مبلغ 250 ألف دولار أمريكي لدعم ميزانية العام الدراسي 2018 / 2019 للجامعة الإسلامية في النيجر، والإشراف على المشروع الوقفي للجامعة.
كما تضمنت المساعدات التعليمية، تقديم دعم مالي للجامعة الإسلامية في أوغندا، وسداد القرض المتبقي المقدم للجامعة لشراء الحرم الجامعي في كابوجا، تنفيذًا لقرار المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي.
وكان المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته الثالثة والستين التي عقدت في ديسمبر الماضي قد أوصى بدعم الجامعة الإسلامية في أوغندا لنشرها العلم والمعرفة في العالم الإسلامي.
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