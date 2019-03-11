نتائج وظائف قوات الأمن الخاصة 1440: استعلم عن أسماء المقبولين نهائياً في وظيفة “جندي- جندي...

نتائج وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 نرصدها لكم عبر موقعنا “نجوم مصرية”، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموفق 11 مارس 2019م، 3 رجب 1440هـ نتائج القبول النهائي للرتب العسكرية(جندي، جندي أول) بقوات الأمن الخاصة، كما نوهت الإدارة المعنية إلى أنه على جميع المتقدمين المقبولين الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها،بجانب ضرورة إحضار المستندات المطلوبة،وعبر الأسطر التالية سوف نقوم بتوضيح كافة الأمور الخاصة ب نتائج القبول النهائي وظائف الأمن العام 1440 وكذلك رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين.

نتائج وظائف الأمن العام

ويشار إلى أنه منذ فترة ماضية كنا قد رصدنا لكم نتائج القبول المبدئي لوظائف الأمن العام رتبة جندي،فضلاً عن توضىح كافة جميع التعليمات المنصوص عليها من قبل الإدارة المعنية والتي سنقوم بتوضيحها مرة أخرى عبر الأسطر التالية، ولكن سنقوم أولاً بسرد بعض المعلومات الخاصة ب مؤسسة الأمن العام بالمملكة العربية السعودية.

بالمملكة العربية السعودية

هي من أهم المؤسسات الأمنية التي تبع وزارة الداخلية، وتتمركز مهمتها في الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة، بجانب حماية المقدسات ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام.

إدارات الأمن العام

لها العديد من الأقسام والتي تندرج تحت مسمى إدارات، حيث يكون لكل إدارة مهمة خاصة لها، وتتمثل الإدارات فيما يلي:

إدارة شؤون التدريب

إدارة المرور.

إدارة المهمات والواجبات الخاصة.

إدارة البحث والتحري

إدارة أمن الطرق

إدارة أمن الحج والعمرة.

إدارة الطوارئ الخاصة.

إدارة التعاون الدولي.

إدارة الدوريات الأمنية

القواعد التي يجب مراعاتها من قبل المقبولين في وظائف الأمن العام 1440

على جميع المتقدمين والمقبولين بشكل نهائي الالتزام بالحضور صباحاً في تمام الساعة ال7 في المكان المحدد لكل طالب، مع مراعاة أن يكون الحضور بالزي الرياضي.

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المستندات الواجب إحضارها



نموذج القبول مطبوع من الموقع، ويشترط أن يكون متضمناً رقم الطلب بشكل واضح. أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية. صورة من كرت العائلة “في حال المتقدم متزوجاً”. أصل شهادة الثانوية العامة، أو أصل الشهادة التي تعادل الثانوية العامة. عدد 6 صور ملونة مقاس 4*6 حديثة للمتقدم مكشوف الرأس. ملف غلاق بلاستيك يتضمن بداخله كافة الأوراق التي تم توضيحها أعلاه. حلاقة شعر المتقدم رقم “1”.

يكون التحضير في تمام الساعة السابعة صباحاً يوم السبت الموافق 23- رجب 1440هـ، في البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة – طريق القصيم – شمال العاصمة “الرياض”.

أسماء المقبولين بشكل نهائي في وظائف الأمن العام رتبة جندي

شروط يجب توافرها لمن يرغب في التقدم لشغل أحدى الوظائف بالأمن العام

حددت مديرية الأمن العام حزمة من الشروط التي يجب توافرها فيما يرغب في التقدم لشغل أحدى الوظائف الشاغرة بها وهي كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون حاملا للجنسية السعودية “أصلا ومنشأ”، ولكن يوجد استثناء واحد فقط وهو يخص المواطن السعودي الذي كان بصحبة والده في وظيفة حكومية خارج الأراضي السعودية.

يجب إلا يقل عمر المتقدم وقت التقديم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

اجتياز الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم خالياً من أي مرض مزمن يعيقه عن أداء مهامه الوظيفية.

اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات الطبية والشخصية.

أن يكون حسن السير والسلوك

أن لا يتجاوز مده تخرجه عن خمس سنوات.

أن لا يقل المعدل التراكمي لمؤهله عن 65% وذلك فيما يخص حملة الثانوية العامة.

هذا كما أكدت مديرية الأمن العام بالمملكة السعودية، على أنه لا توجد أفضلية لمن يقوم بالتسجيل أولا، مشددة على أن القبول سوف يتم من خلال عمل المفاضلة بيم المتقدمين عن طريق النسب المئوية الحاصل عليها كل متقدم والمؤهلات العلمية، بجانب اجتياز المتقدم اختبارات القدارات والتي سيتم عقدها لكافة المتقدمين.

رابط الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام عبر بوابة توظيف وزارة الداخلية

يمكن لجميع المتقدمين لشغل أحدى الوظائف الشاغرة والمعلن عنها من خلال المديرية العام للأمن العام من خلال الدخول إلى بوابة التوظيف وزارة الداخلية السعودية من هنا. عبر موقع بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر بوزارة الداخلية للاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام 1440.

قدمنا لحضراتكم كافة الأمور والتفاصيل الخاصة ب نتائج وظائف الأمن العام القوات الخاصة كما قمنا بإرفاق رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً في وظائف الأمن العام 1440 القوات الخاصة رتبة جندي وجندي أول.