شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» ترفع دعوى جزائية ضد شخص جاهر بالاعتداء على زوجته واحتجازها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة الجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المحرم شرعا والمجرم نظاما.
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