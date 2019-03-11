«النيابة» ترفع دعوى جزائية ضد شخص جاهر بالاعتداء على زوجته واحتجازها

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة بقيام النيابة العامة، وبناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو تحت هاشتاق (رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة)، بتحريك الدعوى الجزائية ضد المعني في التصوير ومباشرة كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة الجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المحرم شرعا والمجرم نظاما.