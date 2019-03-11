شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة تبوك» تمنح الترخيص لـ 3 مرشدات سياحيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، تراخيص لأول ثلاث مرشدات سياحيات بالمنطقة، وهن هبة محمد العائدي، وندى صالح العنزي، وحنان حاتم الحميدي، حيث سلم مدير سياحة تبوك الدكتور مبروك الشليبي المرشدات التراخيص مؤخراً.

Advertisements

وقال مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك: «يأتي إصدار الرخص للمرشدات السياحيات في إطار التأكيد على أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع ولتمكيهنا من إيجاد فرص عمل متنوعة، فالمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تحظى باهتمام ورعاية في كل ما يسهم بتمكينها من المشاركة في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة».

وأوضح أن المرشد السياحي يعتبر سفيراً داخل الوطن، وأنه له دور مميز وبارز في تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح، عما تتميز به المملكة من إرث حضاري وتاريخي وثقافي كبير بما يسهم في عكس صورة مشرفة عن وطننا الغالي.

وأشار الشليبي إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحرص على الارتقاء بمهنة المرشد السياحي، من خلال إخضاع الراغبين في ممارسة هذه المهنة قبل الحصول على رخصة الإرشاد السياحي لدورة مكثفة تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، فضلا عن تطوير وتحديث مهارات الإلقاء والاتصال، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة.