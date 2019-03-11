شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يوجه «العمل» و«التجارة» بضبط مخالفات التوطين وكشف حالات التستر التجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، بمتابعة وتكثيف الجولات الرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بتوطين الوظائف، وتكثيف الرقابة بشكل يومي على المحلات التجارية لكشف حالات التستر التجاري وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وشدد الأمير مشعل على أهمية تمكين الشباب والشابات من الفرص الوظيفية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم،وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم، وأن على جميع الشركات والمؤسسات وطالبي العمل الالتزام بكافة عقود العمل المبرمة بينهم، مؤكداً على ضرورة القضاء على ظاهرة التستر التجاري وماينتج عنها من أضرار اقتصادية وصحية من خلال السلع المغشوشة والمقلدة.