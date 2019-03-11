شكرا لقرائتكم خبر عن 45 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان تعبر الوديعة تستهدف 8 محافظات يمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منفذ الوديعة)

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الاثنين)، 45 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عدداً من المحافظات اليمنية.

وتضمنت المساعدات 10.300 سلة غذائية، و25 ألف كرتون تمور و100 خيمة و600 بطانية و200 بساط، مستهدفة محافظات حضرموت والضالع وشبوة ومأرب والمهرة وعدن ولحج والجوف.

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وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.

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