خادم الحرمين: نمو القطاع المالي مهم في تعزيز ودعم التنمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

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وفي بداية اللقاء، تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وأشار خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء إلى ما تتمتع به المملكة - ولله الحمد - من أمن واستقرار، مؤكدا دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء الأمير محمد بن خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، وعدد من المسؤولين.