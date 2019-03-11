، مؤشرالمفقودات بسيارات "أوبر" .. منطقة سعودية تتصدر على الشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: أغرب ما نسيه الركاب في مركباتنا .. شيشة ودمية وردية وفرد من العائلة

من منّا لم ينس شيئًا هامًا أو قيّمًا في سيارة الأجرة أو الطائرة أو بعد مشوار على تطبيق أوبر.

ليس غريبًا على أي شخص ذلك الشعور بالضيق عند إدراك ذلك، وعلى الرغم من سهولة الحصول على أشيائك المفقودة خلال مشوار على أوبر، يسلط مؤشر المفقودات من أوبر لهذا العام الضوء على كثرة شرود الذهن لدى الركاب في المنطقة.

ويقدم المؤشر لمحة عن أكثر الأشياء التي ينساها ركاب أوبر، كما يدرج بعضًا من أكثر الأشياء إثارة للدهشة من المفقودات التي يتركها الركاب. ويحدد أكثر المدن نسيانًا، وأكثر الأيام التي ينسى فيها الركاب أشياءهم خلال الأسبوع.

وفي حين أن كل واحد منّا فقد هاتفًا في وقت ما، فإن مفقودات بعض ركاب أوبر مميزة مثل بطاقة دعوة لحفل زفاف، ومجهر، ومما لا يصدق أن أحدهم نسي أحد أشقائه!

وأكد المؤشر أنه بالنسبة لأكثر المدن نسيانًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، احتلت القصيم المركز الأول، وتلتها أبو ظبي، فيما احتلت الرياض المركز الخامس، ودبي المركز السادس .

أما بالنسبة للأيام والأوقات، تبيّن أننا نكون أكثر ميلًا للنسيان مع اقتراب نهاية الأسبوع، حيث يصل الشرود الذهني إلى ذروته أيام الأربعاء والخميس بين الساعة 5 مساءً و7 مساءً. وبينما يكون الركاب أكثر ميلًا لنسيان مفاتيحهم أيام الاثنين، فهم يتركون خلفهم حقائب الظهر أيام السبت.

وحول الأيام المحددة التي كان فيها الركاب أكثر نسيانًا .. جاءت دولة الإمارات في اليوم الأول من عام 2019 وهو التاريخ الذي حدثت فيه أكثر حالات نسيان خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، حدث الأمر نفسه في الأول من شهر نوفمبر 2018، بينما نسي أكبر عدد من الركاب في مصر شيئًا ما خلال مشاويرهم على التطبيق يوم 31 يناير 2019.

وفيما يتعلق بالأشياء الفريدة، نسي أحد الركاب دمية دب وردية في المقعد الخلفي في دبي، فيما نسي شخص في مصر آلة موسيقية، ونسي راكب آخر في السعودية مكنسة في السيارة بعد انتهاء رحلته مع تطبيق أوبر.

أما بالنسبة للمفقودات الأكثر شيوعًا، تحتل الكاميرات والهواتف رأس القائمة في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية أيضًا. وأما الشيء الثاني الذي يميل الركاب في هذه البلدان الثلاثة لنسيانه هو حقائب الظهر وحقائب السفر والمستندات.

ومع ازدياد انشغال الأشخاص، رأينا الركاب ينسون حقائب الظهر والهواتف والكاميرات وحتى المجوهرات والمكياج على مدار العام الماضي. ومع ذلك، من السهل استعادة مفقوداتك من أوبر من خلال النقر على زر "رحلاتك"، واختيار الرحلة التي نسيت فيها غرضًا ما، ومن ثم النقر على "نسيت شيئًا"، وبعد ذلك يمكنك الاتصال بالسائق لاسترداد مقتنياتك.

وقدم المؤشر قائمة بالنتائج الكاملة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ورصد أكثر 10 أشياء يتم نسيانها وهي:

1. حقائب الظهر/الحقائب /المستندات/الصناديق/حقائب السفر.

2. الهواتف والكاميرات.

3. الملابس.

4. المحفظات وشنط اليد الصغيرة.

5. المفاتيح.

6. النظارات.

7. السماعات ومكبرات الصوت.

8. عبوات المياه والأوعية الحافظة للحرارة والبرودة.

9. شواحن الهواتف.

10. المجوهرات والمكياج.

أما أكثر 10 أشياء فريدة تم نسيانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان فهي:

1. دمية تيدي بير وردية في المقعد الخلفي.

2. بطاقة دعوة لحفل زفاف

3. عدة دوخه

4. شيشة

5. دراجة سكوتر للأطفال

6. صورة عائلية

7. لعبة طاولة

8. منظار

9. فرد من العائلة!

10. .بطاقات لحفل موسيقي

11. مناشف

12. قبعة تخرج

13. طبق من البيض

14. كيس من التوابل

15. سماعة طبيب

16. جهاز تكييف

17. عربة أطفال

18. كيس من الأرز!

19. مزمار

20. جهاز ميكروويف

وجاءت أكثر خمس مدن "نسيانًا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان:

1. القصيم، المملكة العربية السعودية.

2. أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

3. المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

4. المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.

5. الرياض، المملكة العربية السعودية.

6. دبي، الإمارات العربية المتحدة.

7. جدة، المملكة العربية السعودية.

8. المنامة، البحرين.

9. بيروت، لبنان.

10. عمان، الأردن.

11. إسلام آباد، باكستان.

12. القاهرة، مصر.

13. كراتشي ، باكستان

14. لاهور، باكستان.

15. حيدر آباد، باكستان.

أكثر الأيام/الأوقات نسيانًا:

وأكد المؤشر أن أكثر الأيام نسيانًا خلال العام كانت 1 نوفمبر 2018 في المملكة العربية السعودية، والأول من شهر يونيو 2018 في باكستان، و31 يناير 2019 في مصر، ويوم رأس السنة في دولة الإمارات.

وتزيد احتمالات نسيان الناس لملابسهم أيام الأحد، فيما تزيد احتمالات نسيان الناس مفاتيحهم أيام الاثنين، وتزيد احتمالات نسيان الناس الهواتف والكاميرات أيام الثلاثاء والجمعة، بينما تزيد احتمالات نسيان الناس المحفظات وشنط اليد الصغيرة أيام الأربعاء والخميس، وتزيد احتمالات نسيان الناس لحقائب الظهر وحقائب السفر أيام السبت.

ونصحت الشركة عملاءها ممن نسي غرضًا ما، بمتابعة فيديو توضيحي يقدم خطوات بسيطة يمكن القيام بها حين نسيان شيئًا ما في السيارة بعد رحلة على تطبيق أوبر.

وأكدت الشركة أن أفضل طريقة لاستعادة غرض مفقود هي الاتصال بالسائق الشريك – ولكن إن كنت قد نسيت هاتفك في السيارة، يمكنك الدخول إلى حسابك عبر الكمبيوتر. واتباع الخطوات التالية:

1. انقر على "رحلاتك" واختر الرحلة التي فقدت خلالها هذا الغرض.

2. انقر على "فقدت غرضًا".

3. انقر على "الاتصال بالسائق بخصوص غرض مفقود".

4. مرر للأسفل وأدخل رقم الهاتف الذي ترغب أن يتم التواصل بك عن طريقه. انقر على "تقديم".

5. إذا كنت قد فقدت هاتفك الشخصي، أدخل رقم هاتف صديق (يمكنك القيام بذلك من خلال الدخول إلى حسابك عبر الكمبيوتر أو باستخدام هاتف صديقك).

6. سيقوم هاتفك بالاتصال بشكل مباشر برقم السائق.

7. في حال رد السائق وأكد بأن الغرض المفقود تم العثور عليه، يمكنك تنسيق الوقت والمكان المناسب لكما لإعادة مفقوداتك.

8. في حال لم يجب السائق الشريك على الاتصال، يمكنك ترك رسالة صوتية تصف فيها الغرض وأفضل طريقة للتواصل معك.