، 500 كتاب تزفّ "الحابوط" للمركز الأول في  #تحدي_القراءة_العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مستوى المملكة بدورتها الرابعة.. وقال: دورها إيجابي وكبير بحياتي

توّج ‏الطالب بالمرحلة الثانوية فهد شجاع الحابوط صحبته لأكثر 500 كتاب قرأها بحصد المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة #تحدي_القراءة_العربي بدورتها الرابعة خلال الحفل الذي نظمته وزارة التعليم بمقرها بالرياض برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وفور سماع "الحابوط" نبأ فوزه بالمركز الأول خرّ ساجداً شكراً وحمداً لله.

وقال "الحابوط" بعد تتويجه بالمركز الأول على مستوى المملكة عن معايير الفوز: تعتمد بعد قراءة المشارك 50 كتاباً على نوعية القارئ والكتاب والأسئلة في قياس مدى الإدراك لدى المشارك، وفِي تحديد الأفكار الرئيسيّة والثانوية وربط الكتاب بالواقع وماذا استفدت وكذلك نقد القارئ للكتاب.

وأضاف: وضعت المركز الأول هدفاً وغاية وحققته بحمد الله، واعداً بتكرار هذا الإنجاز في دبي بإذن الله والحصول على المركز الأول على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن المسؤولية والعبء زادت عليه ونحن قادرون على تحقيقها.

وتابع: المشاركة في المسابقة لها دور إيجابي كبير، وغيرتني على المستوى الشخصي، فالقراءة هي السبيل والغاية الوحيدة لتطوير الأفراد".

ووجه الفائز بالمركز الأول رسالة للطلاب والشباب بأن مشروع تحدى القراءة وسيلة لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، وليس مجرد غاية نسعى لها، لافتاً إلى أن قراءاته تجاوزات أكثر من 500 كتاب.