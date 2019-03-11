، وزير النقل: موانئنا الأهم في المنطقة ومقصد لخطوط الملاحة العالمية ،

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أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن القطاع البحري في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله- ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت موانئنا من أهم الموانئ في المنطقة ومقصداً للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأثنين في افتتاح المؤتمر السعودي البحري الثاني بالرياض، والذي يناقش خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الناتج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
وأشاد بدور القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة، مؤكداً العمل على تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات لتيسير نمو بيئة الأعمال.
وشدد على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على قطاعاتنا الوطنية والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وحول تطوير القطاع البحري، أوضح أن التجديد والتطوير المستمر في القطاع البحري يتم عبر تعزيز المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات، مبيناً أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من التبادل التجاري، إذ يتم نقل ما نسبته 90% من تجارة العالم عبر البحار.
وفي ختام كلمته ثمّن الوزير الجهد المبذول من كل قطاعات منظومة النقل للمساهمة في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاقاً من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجيستيا عالمياً، وحلقة وصل بين القارات الثلاث.
وزير النقل: موانئنا الأهم في المنطقة ومقصد لخطوط الملاحة العالميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-11
أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن القطاع البحري في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله- ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت موانئنا من أهم الموانئ في المنطقة ومقصداً للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأثنين في افتتاح المؤتمر السعودي البحري الثاني بالرياض، والذي يناقش خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الناتج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
وأشاد بدور القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة، مؤكداً العمل على تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات لتيسير نمو بيئة الأعمال.
وشدد على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على قطاعاتنا الوطنية والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وحول تطوير القطاع البحري، أوضح أن التجديد والتطوير المستمر في القطاع البحري يتم عبر تعزيز المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات، مبيناً أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من التبادل التجاري، إذ يتم نقل ما نسبته 90% من تجارة العالم عبر البحار.
وفي ختام كلمته ثمّن الوزير الجهد المبذول من كل قطاعات منظومة النقل للمساهمة في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاقاً من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجيستيا عالمياً، وحلقة وصل بين القارات الثلاث.
11 مارس 2019 - 4 رجب 1440
02:34 PM
شدد على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين
أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن القطاع البحري في المملكة العربية السعودية يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله- ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت موانئنا من أهم الموانئ في المنطقة ومقصداً للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأثنين في افتتاح المؤتمر السعودي البحري الثاني بالرياض، والذي يناقش خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الناتج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
وأشاد بدور القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة، مؤكداً العمل على تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات لتيسير نمو بيئة الأعمال.
وشدد على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على قطاعاتنا الوطنية والمساهمة في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وحول تطوير القطاع البحري، أوضح أن التجديد والتطوير المستمر في القطاع البحري يتم عبر تعزيز المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات، مبيناً أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من التبادل التجاري، إذ يتم نقل ما نسبته 90% من تجارة العالم عبر البحار.
وفي ختام كلمته ثمّن الوزير الجهد المبذول من كل قطاعات منظومة النقل للمساهمة في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاقاً من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعل المملكة العربية السعودية مركزا لوجيستيا عالمياً، وحلقة وصل بين القارات الثلاث.
، وزير النقل: موانئنا الأهم في المنطقة ومقصد لخطوط الملاحة العالمية ،
المصدر : الخليج 365
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