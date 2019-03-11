، "موشن جرافيك".. تعرّف على الملصق الجديد لبطاقة كفاءة الأجهزة الكهربائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تظهر لأول مرة بالمستويات بدلاً من النجوم.. في الأول من سبتمبر

يشهد شهر سبتمبر المقبل أول ظهور لبطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية بالمستويات بدلاً من النجوم التي ما زالت تتصدر تلك البطاقات في الأسواق المحلية ومنافذ البيع قبل التطبيق الإلزامي المرتقب.

وبمقدور المستهلك معرفة كفاءة الجهاز دون عناء عدّ النجوم؛ لأن المؤشر والمدلول يجمع بين اللون والحرف.

ويتصدر الملصق الجديد شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ونوع الجهاز، ومستويات كفاءة الطاقة بالأحرف، وقارئ الاستجابة السريع، والاستهلاك السنوي للطاقة، ومعامل كفاءة الطاقة، والسعة، ومعامل كفاءة الأداء، والرقم المرجعي للمواصفة، والنوع، والاسم التجاري، ورقم الموديل، وبلد الصنع، ورقم التسجيل، والرقم التسلسلي.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أوضحت أنه يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت تغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر 2018 على المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من سبتمبر 2019م.

وأشارت "الهيئة" إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل سبعة مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل "المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات وسخانات المياه".

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة المعتمدة على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.

ويشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة "وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".

وأشارت "الهيئة" إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتمهيداً لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.