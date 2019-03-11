، بعد فيديو "المعتدي على زوجته بمكة" .. النيابة تحيله إلى "الجزائية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتهمة الجناية عمداً واحتجازها والمجاهرة بذلك في مكان عام

أكّدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة قامت وبناءً على ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تحت هاشتاق "رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة"، بتحريك الدعوى الجزائية ضدّ المعني في التصوير ومباشرة الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وأسفرت تلك الإجراءات عن إحالته إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، المحرّم شرعاً والمجرّم نظاماً.