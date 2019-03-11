«الخدمة المدنية» تُطلق المرحلة الأولى لتأهيل وتدريب قيادات الجهات الحكومية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية، وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي (CIPD).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنَّ البرنامج ألذي أطلقته الخدمة المدنية الشهر الماضي، يعدّ أحد مشاريعها المنبثقة من مبادرات برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، من خلال حصول منسوبيها على التأهيل المناسب، وفق أسس علمية وتدريب محسَّن ومطوَّر للمهارات والقدرات.

وأضافت الوزارة أنَّ المرحلة الأولى من البرنامج تتكون من عدة معايير ومقاييس للتقييم والتدريب، والعديد من الممارسات والتطبيقات المهنية والعلمية، كما يطمح البرنامج إلى إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في كافة حقول الموارد البشرية، والمساهمة في بناء إدارات موارد بشرية حقيقية وفاعلة في الجهات الحكومية.

Advertisements

وكذلك المساهمة في تأصيل ثقافة بيئة العمل الإيجابية والمحفزة، وتأصيل مبدأ العمل بروح الفريق الواحد، ودعم مبادرات إدارة التغير والتحول الرقمي الذي تشهده كافة قطاعات الدولة، كما سيسهم البرنامج في تزويد المتدربين بمعلومات عن أفضل منهجيات وممارسات تخطيط القوى العاملة، وكذلك الإلمام بالطرق المختلفة لإدارة الأداء.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أنّ البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيدها المستمر على تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام، وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ويتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري والاستثمار به واعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية.

ويعدّ البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية، أحد المستهدفات المهمة في ملف وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة من الأهداف الأخرى المنبثقة من برنامج التحول الوطني، ويتسق ذلك بشكل تام مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.