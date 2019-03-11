بالصور.. حادث تصادم مأساوي يقتل 5 طلاب بينهم ثلاثة أشقاء بـ«مغيراء»

استيقظ أهالي قرية «مغيراء» التابعة لمحافظة العلا على فاجعة مأساوية، تمثّلت في وقوع حادث تصادم بين سيارة (ديهاتسون) وحافلة مدرسية، مما أسفر عن وفاة 5 طلاب (بينهم 3 أشقاء) وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها «عاجل»، كان الطلاب في طريقهم للمدرسة، وكان يقود السيارة طالب (17 عامًا)، حيث لقي حتفه مع اثنين من أشقائه (يدرسان في المرحلة الابتدائية) فيما لم يصب أي من الطلاب المتواجدين في الحافلة المدرسية.

وعلمت عاجل أن الطلاب الخمسة المتوفين هم:

1 - زياد سعود الجهني(7 سنوات).

2 - محمد أحمد الجهني (7 سنوات).

3 - عبدالرحمن سعود الجهني17 سنة (سائق السيارة)

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4 - عمار سعود الجهني (10 سنوات).

5 - حمود محمد الجهني (13 سنة).

أما حالات الإصابة فجاءت على النحو التالي:

1 - عبدالعزيز سعود الجهني (إصابة بسيطة).

2 - نايف سعود الجهني (إصابة حرجة).

وقال متحدث تعليم العلا، علي جبر لـ«عاجل»: إن إدارة التعليم بالمحافظة تواصل عملها مع الجهات الأمنية لمعرفة أسباب الحادث، وسيصدر بيانًا إعلاميًا اليوم، مقدمًا التعازي والمواساة لأسر الطلاب، وسائلًا الله بأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.