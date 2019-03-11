الشورى يطالب الخطوط السعودية بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لمنسوبيها

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، سرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1434/2/4هـ، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

كما طالب الشورى خلال جلسته العادية الـ27، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، من المؤسسة العامة للخطوط الجوية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران أديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وكذلك زيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأشار مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى ضرورة اعتماد المؤسسة العامة للخطوط الجوية، مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية حسب رؤية المملكة 2030، وكذلك تضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدماتها.

وطالب مجلس الشورى، من الخطوط السعودية، الفصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين، وذلك لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن مؤشرات الأداء التشغيلي للطائرات المتعارف عليه عالميًا، ومقارنته بمؤشرات أداء شركات الطيران المماثلة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس عبدالله السعدون.

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من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات، في مجال الإعلام، وفي مجال السياحة والتراث الوطني، كما وافق أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما).

وفي سياق مغاير، تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها الدولي ابتداء من يوم 28 مارس الجاري، وذلك لمدة شهرين.

وأوضحت الهيئة، أنَّ المدرج المؤقت سيحل بديلًا عن المدرج الرئيسي للمطار الذي سيطور ويعاد تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن، وذلك بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات في مطار أبها الدولي.

وأشارت إلى أنّ الحركة الجوية بالمطار ستتوقف لمدة 9 ساعات، ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري وحتى موعد تشغيل مطار أبها المؤقت في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم الخميس 28 مارس الجاري بالتوقيت المحلي للمملكة.