مصادر تطلع «عاجل» على موعد وضوابط نقل القيادات المدرسية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الإثنين، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية، يختص بتنظيم لجنة القيادات المدرسية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٦١٥٧٣٢٠٨)، وذلك ضمن جهود تحقيق معايير وضوابط لإجراء حركة النقل للقيادات المدرسية.

وطالبت الوزارة (في التعميم) قادة المدارس ووكلاءها الراغبين بالنقل ممن أكملوا مدتهم النظامية، بسرعة التسجيل بالموقع الإلكتروني، خلال الفترة من اليوم الإثنين حتى يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.

وأشار التعميم الوزاري إلى أن الضوابط؛ تتضمن (ينقل من أمضى بالمدرسة الحكومية ست سنوات.. من يرغب بالبقاء في مدرسته ممن حصل على جائزة التميز بالتعليم في فئة - قائد مدرسة - أو من تميز بعمله خلال الثلاث السنوات الأخيرة...).

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وينص أيضًا «على أن القيادات المدرسية في المدارس ذات البيئات الخاصة عند رغبتهم بالبقاء في مدارسهم، حسبما ورد في تنظيم لجنة القيادات المدرسية الوزارية.. ومن بقي على خدمته النظامية عامين أو أكثر...».

وأفاد التعميم «بأنه يكون التمديد لمن انطبقت عليه الضوابط وفق المعايير، عامين فقط، حسبما أقرته لجنة القيادات المدرسية بالإدارة العامة.. ولا يحق للقائد أو الوكيل الدخول بالحركة، إلا بعد مضي عامين دراسيين على مباشرته بالمدرسة...».

ووفق التعميم، تكون المفاضلة للمتقدم حسب المرحلة المكلف بها، وتكون أولوية نقل القيادات المدرسية لمن أكمل ست سنوات بالمدرسة الحكومية.