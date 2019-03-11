أمانة المدينة المنورة تعلن النتائج المختبرية لفيديو «التمر المجروش»

أعلنت أمانة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، النتائج المختبرية للتمر المجروش الذي ظهر في مقطع مصوَّر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مشيرة إلى أن النتائج جاءت جميعًا سليمة، وبذلك تأكد للأمانة سلامة تلك الضبطية من التمور.

وأشارت أمانة منطقة المدينة- في بيان إلحاقي لبيانها الصادر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1440 هـ- إلى أنّ عينات التمر المجروش خضعت لأربع اختبارات تحليلية «فيزيائية- كيميائية- مايكرو بيولوجية- وفحص مبيدات»، وجاءت نتائجها جميعًا «سليمة»، وبذلك تأكد للأمانة سلامة تلك الضبطية من التمور.

وأضافت أنّه عقب تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر تمرًا مجروشًا لا توجد عليه بطاقة التعبئة ولا مصدر التصنيع ولا تاريخ الإنتاج، قامت الأمانة بالتحفظ على الكميات داخل المحل، وإخضاع عينات منها للاختبارات والفحوصات المخبرية، حرصًا منها على سلامة الأغذية المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.

Advertisements

وأوضحت أمانة المنطقة أنها تعلن ذلك لتؤكد على الشفافية مع الرأي العام وفي أدائها وحرصها على مراقبة ومتابعة وفحص المواد الغذائية، خاصةً أنَّ المدينة المنورة أحد أكبر أسواق التمور في المملكة.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة، أصدرت في وقت سابق بيانًا، حول مقطع مصوّر تناول تمرًا مجروشًا مجهول الهوية، موضحة أنها اتخذت عدة إجراءات بخصوص هذا الموضوع، كما تحفظت على كميات التمر التي ظهرت في الفيديو.

وقالت الأمانة في بيانها: إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، بشأن وجود التمر المجروش، فإنها تؤكد أنَّ المنشأة مغلقة منذ فترة؛ حيث تبيَّن أن رخصتها منتهية بتاريخ 1440/2/6هـ، مشيرة إلى أنَّه وجد في المحل منتجات تمور مُصنّعة ومعبأة مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بطاقة تعبئة ولا مصدر التصنيع، ولا يوجد عليها تاريخ الإنتاج، وتقع هذه الملاحظات ضمن مخالفة سوء التعبئة والنقل والتخزين.

وأكَّدت أمانة المدينة المنورة، أنه حرصًا منها على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، تم التحفظ على كامل الكميات داخل المنشأة، لحين صدور النتائج من المختبر.