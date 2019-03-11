600 ألف امرأة يستفدن من مبادرة «السعودية تبرمج»

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحة، أن عدد المستفيدين من فاعليات النسخة الثانية من مبادرة «السعودية تبرمج» تخطى أكثر من مليون و200 ألف شخص، 53% منهم من الإناث، وهو ما يُعَدُ طفرة جديدة يشهدها سوق البرمجة في المملكة.

وتضمنت فاعليات «السعودية تبرمج» في نسختها الثانية، قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتدريب أكثر من 9500 من الكوادر الوطنية السعودية في مجالات نوعية تشمل: تحليل البيانات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الرقمية للطلبة والمعلمين، من خلال تدريب أكثر من مليون ومائتي ألف مستفيد، 53% منهم من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عامًا، و11 ألف معلم ومعلمة، كما يتم التعاون مع وزارة التعليم لإطلاق 22 مسارًا تعليميًّا في التقنيات الحديثة في 15 جامعة سعودية.

كما شملت فاعليات النسخة الثانية من المبادرة، التي اختتمت مؤخرًا في الرياض، تقديم دروس إلكترونية لتعلم البرمجة في جميع مناطق المملكة، انطلاقًا من أساسيات البرمجة وصولًا إلى الاحتراف والتأهل في سوق العمل، وتقديم ورش عمل متخصصة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتضمنت المبادرة ثلاثة مسارات تعلم مختلفة، حسب مستويات المستهدفين والبرامج المستهدفة.

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يذكر، أن مبادرة «السعودية تبرمج» هي مبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى مئات الآلاف من مختلف الفئات العمرية في المملكة؛ لتعليمهم أسس البرمجة الرقمية ومساعدتهم على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، بما فيها الفكر التحليلي القادر على إيجاد الحلول المبتكرة.

كما تهدف مبادرة «السعودية تبرمج»، إلى المساهمة في تقدم المملكة عالميًّا في المجالات الرقمية والابتكارية،‎ وتحتوي على دروس قصيرة وممتعة لتعليم أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي.