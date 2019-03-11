خادم الحرمين وولي العهد بعثا برقيتين بهذه المناسبة..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
يذكر أنَّ موريشيوس أعلنت استقلالها عن بريطانيا يوم 12 مارس 1968م.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس بارلين فيابوري بذكرى استقلال موريشيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.