القيادة تهنئ الرئيس بارلين فيابوري بذكرى استقلال موريشيوس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس بارلين فيابوري رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أنَّ موريشيوس أعلنت استقلالها عن بريطانيا يوم 12 مارس 1968م.