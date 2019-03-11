السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تستضيف غداً حملة "كلنا التمريض"



أبها 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

تستضيف جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التمريض غداً، حملة "كلنا التمريض" التي تنظمها وزارة الصحة بمسرح الكلية.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله السبعاني، أن الحملة تهدف إلى الاعتزاز بمهنة التمريض عن طريق تسليط الضوء على دور التمريض المحوري في المنظومة الصحية، وذلك من خلال عدة فعاليات وأنشطة مصاحبة منها منصة التمريض (Nursing Talk)، التي تعرف بهذه المهنة الإنسانية ودور الممرض والممرضة في خدمة المجتمع، إضافة إلى تدريب وتوعية جميع أفراد المجتمع وخصوصا الطلاب والطالبات على مبادئ وقيم مهنة التمريض وأساليب التعامل مع الحالات الطارئة.

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13:55ت م

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