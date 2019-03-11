

الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

التقى رئيس وكالة الأنباء

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العديد من مجالات التعاون بين الوكالتين.

واطَلعت مديرة الوكالة الوطنية للإعلام خلال جولة داخل مبنى "واس" على الإدارات والأقسام، شملت إدارة التحرير، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة التصوير والإنتاج التلفزيوني، والإعلام الجديد، والمركز الإعلامي، واستمعت لشرحٍ عن التجهيزات الحديثة فيها، ونبذة عن المحتوى الإخباري الذي تقدمه " واس " بخمس لغات، إلى جانب اللغة العربية على بوابتها الإلكترونية، وعبر حسابات "واس" على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت لورا سليمان عن إعجابها بما شاهدته وبالمستوى المتطور الذي وصلت إليه "واس".

حضر اللقاء مدير عام إدارة التحرير علي بن هجاد الزهراني.

// انتهى //

13:51ت م

0096



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسالتقى رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف أحمد بن إبراهيم العوض في مكتبه بالرياض اليوم، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في الجمهورية اللبنانية لورا سليمان صعب.وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العديد من مجالات التعاون بين الوكالتين.واطَلعت مديرة الوكالة الوطنية للإعلام خلال جولة داخل مبنى "واس" على الإدارات والأقسام، شملت إدارة التحرير، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة التصوير والإنتاج التلفزيوني، والإعلام الجديد، والمركز الإعلامي، واستمعت لشرحٍ عن التجهيزات الحديثة فيها، ونبذة عن المحتوى الإخباري الذي تقدمه " واس " بخمس لغات، إلى جانب اللغة العربية على بوابتها الإلكترونية، وعبر حسابات "واس" على منصات التواصل الاجتماعي.وأعربت لورا سليمان عن إعجابها بما شاهدته وبالمستوى المتطور الذي وصلت إليه "واس".حضر اللقاء مدير عام إدارة التحرير علي بن هجاد الزهراني.// انتهى //13:51ت م0096

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تزور واس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.